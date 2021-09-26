Кейн показал худший старт в АПЛ с 2015 года

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Кейн показал худший старт в АПЛ с 2015 года Фото: инстаграм Харри Кейна

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ.

За пять игр в рамках чемпионата Кейн не смог забить ни одного гола. Это его худший старт в АПЛ с 2015 года. В том сезоне он не забивал в 6 первых встречах.

При этом Кейн забивал в игре Кубка английской лиги и в матче раунда плей-офф Лиги конференций. Также он отметился голами в трех матчах за сборную Англии.

Напомним, что минувшим летом Кейн хотел перейти в "Манчестер Сити".

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