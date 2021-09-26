Помощник Кумана прокомментировал победу над "Леванте"
Фото: твиттер "Барселоны"
Альфред Схройдер, помощник наставника "Барселоны" Рональда Кумана, прокомментировал победу над "Леванте".
"Нам нравится оказывать на соперника давление. Мы провели хорошую игру, а главный итог - возвращение Ансу Фати под овации трибун. Фати - потрясающий футболист, он создает опасные моменты и умело превращает их в голы. Нам его очень не хватало. Здорово, что он вернулся.
Возвращение Фати - прекрасная новость, однако не нужно забывать и о других игроках, которые хорошо сыграли. С самого начала матча мы сумели доказать, что у нас есть энергия и желание выигрывать. Молодые игроки отлично проявили себя. А Агуэро, Педри и Альба скоро вернутся на поле. У нас будет сильный состав.
Мы хорошо оборонялись. Только в концовке мы позволили Леванте создать несколько моментов, однако смогли сохранить ворота сухими. Сейчас мы сосредоточимся на матче с "Бенфикой", потом нас ждет агрессивный и дисциплинированный "Атлетико", - приводит слова Схройдера Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14