Помощник Кумана прокомментировал победу над "Леванте"

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Помощник Кумана прокомментировал победу над "Леванте"Фото: твиттер "Барселоны"

Альфред Схройдер, помощник наставника "Барселоны" Рональда Кумана, прокомментировал победу над "Леванте".

"Нам нравится оказывать на соперника давление. Мы провели хорошую игру, а главный итог - возвращение Ансу Фати под овации трибун. Фати - потрясающий футболист, он создает опасные моменты и умело превращает их в голы. Нам его очень не хватало. Здорово, что он вернулся.

Возвращение Фати - прекрасная новость, однако не нужно забывать и о других игроках, которые хорошо сыграли. С самого начала матча мы сумели доказать, что у нас есть энергия и желание выигрывать. Молодые игроки отлично проявили себя. А Агуэро, Педри и Альба скоро вернутся на поле. У нас будет сильный состав.

Мы хорошо оборонялись. Только в концовке мы позволили Леванте создать несколько моментов, однако смогли сохранить ворота сухими. Сейчас мы сосредоточимся на матче с "Бенфикой", потом нас ждет агрессивный и дисциплинированный "Атлетико", - приводит слова Схройдера Marca.

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