Очередная победа "Баварии", Гладбах сильнее Дортмунда: все результаты 6-го тура Бундеслиги

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Очередная победа "Баварии", Гладбах сильнее Дортмунда: все результаты 6-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 6-го тура немецкой Бундеслиги.

Из основных событий тура стоит отметить поражение Дортмунда в дерби "Боруссий", разгром от "РБ Лейпцига" и очередную победу "Баварии".

"Гройтер" - "Бавария" - 1:3
Голы: Мюллер, 10 - 0:1, Киммих, 31 - 0:2, Грисбек, 68 - 0:3, Иттен, 88 - 1:3

"Боруссия" Менхенгладбах – "Боруссия" Дортмунд 1:0
Гол: Закария, 37 - 1:0

"РБ Лейпциг" - "Герта" 6:0
Голы: Нкунку, 15 - 1:0, Поульсен, 23 - 2:0, Мукиеле, 45 - 3:0, Форсберг (пен), 60 - 4:0, Нкунку, 70 - 5:0, Айдара, 77 - 6:0

"Айнтрахт" - "Кельн" 1:1
Голы: Схири, 14 - 0:1, Борре, 45 - 1:1

"Байер" - "Майнц" 1:0
Гол: Виртц, 62 - 1:0

"Унион Берлин" - "Арминия" 1:0
Гол: Беренс, 88 - 1:0

"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" 3:1
Голы: Баку, 25 - 0:1, Крамарич, 45 - 1:1, Баумгартнер, 73 - 2:1, Кадержабек, 81 - 3:1

"Фрайбург" - "Аугсбург" 3:0
Голы: Кюблер, 6 - 1:0, Хелер, 25 - 2:0, Грифо (пен), 33 - 3:0

"Бохум" - "Штутгарт" 0:0

Турнирное положение: "Бавария" (16), "Байер" (13), "Вольфсбург" (13), "Боруссия" Д (12), "Фрайбург" (12), "Майнц" (10), "Кельн" (9), Унион Берлин" (9), "Хоффенхайм" (8), "РБ Лейпциг" (7), "Боруссия" М (7), "Герта" (6), "Штутгарт" (5), "Айнтрахт" (5), "Аугсбург" (5), "Арминия" (4), "Бохум" (4), "Гройтер" (1).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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