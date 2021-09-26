Очередная победа "Баварии", Гладбах сильнее Дортмунда: все результаты 6-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 6-го тура немецкой Бундеслиги.
Из основных событий тура стоит отметить поражение Дортмунда в дерби "Боруссий", разгром от "РБ Лейпцига" и очередную победу "Баварии".
"Гройтер" - "Бавария" - 1:3
Голы: Мюллер, 10 - 0:1, Киммих, 31 - 0:2, Грисбек, 68 - 0:3, Иттен, 88 - 1:3
"Боруссия" Менхенгладбах – "Боруссия" Дортмунд 1:0
Гол: Закария, 37 - 1:0
"РБ Лейпциг" - "Герта" 6:0
Голы: Нкунку, 15 - 1:0, Поульсен, 23 - 2:0, Мукиеле, 45 - 3:0, Форсберг (пен), 60 - 4:0, Нкунку, 70 - 5:0, Айдара, 77 - 6:0
"Айнтрахт" - "Кельн" 1:1
Голы: Схири, 14 - 0:1, Борре, 45 - 1:1
"Байер" - "Майнц" 1:0
Гол: Виртц, 62 - 1:0
"Унион Берлин" - "Арминия" 1:0
Гол: Беренс, 88 - 1:0
"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" 3:1
Голы: Баку, 25 - 0:1, Крамарич, 45 - 1:1, Баумгартнер, 73 - 2:1, Кадержабек, 81 - 3:1
"Фрайбург" - "Аугсбург" 3:0
Голы: Кюблер, 6 - 1:0, Хелер, 25 - 2:0, Грифо (пен), 33 - 3:0
"Бохум" - "Штутгарт" 0:0
Турнирное положение: "Бавария" (16), "Байер" (13), "Вольфсбург" (13), "Боруссия" Д (12), "Фрайбург" (12), "Майнц" (10), "Кельн" (9), Унион Берлин" (9), "Хоффенхайм" (8), "РБ Лейпциг" (7), "Боруссия" М (7), "Герта" (6), "Штутгарт" (5), "Айнтрахт" (5), "Аугсбург" (5), "Арминия" (4), "Бохум" (4), "Гройтер" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20