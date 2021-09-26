Моуринью прокомментировал поражение "Ромы" в римском дерби

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью подвел итоги матча с "Лацио" (2:3).

"То, о чем я говорил с футболистами на поле после игры, останется между нами. Я хотел пообщаться с ними прямо здесь и сейчас, однако хочу, чтобы они воспринимали этот разговор, словно он прошел в раздевалке.

Во-первых, я бы хотел отметить многие позитивные вещи. Итальянский футбол серьезно прибавил в качестве атакующего футбола и в желании команд добиться победы. Это была великолепная игра, однако, к сожалению, арбитры и ВАР не соответствовали его уровню.

Перед вторым голом "Лацио" счет мог стать 1:1 вместо 0:2, однако в том эпизоде ошиблись и главный судья, и ассистент на ВАР. Это перебор. Повлиять на игру могла бы и вторая желтая карточка Лукасу Лейве, потому что игра 11 на 10 - это значительная разница. На этой неделе было два похожих эпизода - за один из них Пелегрини получил красную карточку, сегодня же ничего не было.

Я поддерживаю своих игроков, "Рома" сегодня была лучшей командой на поле. Когда пропускаешь три гола, естественно, это говорит о том, что тобой были допущены ошибки. Но второй и третий голы "Лацио" забил на контратаках. И во втором голе мы рассчитывали, что получим право на пенальти, а не будем обороняться от контратаки соперника", - приводит слова Моуринью сайт "Ромы".

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