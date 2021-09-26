Симеоне просит "Атлетико" подписать хавбека "Спортинга"

Фото: инстаграм Гонсалвеша

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвеш попал в сферу интересов "Атлетико".

По сведениям Fichajes, в трансфере 23-летнего португальца лично заинтересован наставник "матрасников" Диего Симеоне.

Отмечается, что за трансфер Гонсалвеша "Атлетико" придется заплатить не менее 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету футболиста 4 забитых гола в шести играх.

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