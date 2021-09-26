"Наполи" обыграл "Кальяри" и сохранил лидерство в Серии А
Фото: твиттер "Наполи"
В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Кальяри".
Неаполитанцы лидируют в чемпионате, опережая "Милан" на два очка.
"Наполи" - "Кальяри" 2:0
Голы: Осимхен, 11 - 1:0, Инсинье (пен), 57 - 2:0
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 69), Фабиан Руис (Демме, 88), Замбо-Ангисса, Инсинье (Унас, 77), Политано (Лосано, 69), Осимхен (Петанья, 77).
"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Касерес, Годин, Валюкевич (Чеппителли, 68), Ликояннис (Перейро, 85), Стротман (Грасси, 85), Дейола (Кейта Бальде, 68), Марин, Нандес, Жоао Педро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17