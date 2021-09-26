"Наполи" обыграл "Кальяри" и сохранил лидерство в Серии А

Фото: твиттер "Наполи"

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Кальяри".

Неаполитанцы лидируют в чемпионате, опережая "Милан" на два очка.

"Наполи" - "Кальяри" 2:0

Голы: Осимхен, 11 - 1:0, Инсинье (пен), 57 - 2:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 69), Фабиан Руис (Демме, 88), Замбо-Ангисса, Инсинье (Унас, 77), Политано (Лосано, 69), Осимхен (Петанья, 77).

"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Касерес, Годин, Валюкевич (Чеппителли, 68), Ликояннис (Перейро, 85), Стротман (Грасси, 85), Дейола (Кейта Бальде, 68), Марин, Нандес, Жоао Педро.

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