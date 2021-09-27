Победы ПСЖ и "Монако", осечки "Лиона" и "Марселя": все результаты 8-го тура Лиги 1

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Победы ПСЖ и "Монако", осечки "Лиона" и "Марселя": все результаты 8-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 8-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ – "Монпелье" 2:0
Голы: Гуйе, 14 - 1:0, Дракслер, 88 - 2:0

"Сент-Этьен" – "Ницца" 0:3
Голы: Гуири, 15 - 0:1, Стенгс, 54 - 0:2, Делор, 83 - 0:3

"Страсбур" – "Лилль" 1:2
Голы: Дэвид, 23 - 0:1, Дэвид, 57 (с пенальти) - 0:2, Сиссоко, 75 - 1:2

"Лион" – "Лорьян" 1:1
Голы: Лорьянте, 20 - 0:1, Токо-Экамби, 50 - 1:1

"Бордо" - "Ренн" 1:1
Голы: Лаборд, 56 - 0:1, Мешер, 88 - 1:1

"Реймс" - "Нант" 3:1
Голы: Фоке, 51 - 1:0, Саймон, 62 - 1:1, Экитик, 72 - 2:1, Экитик, 78 - 3:1

"Брест" - "Метц" 1:2
Голы: де Превиль, 26 - 0:1, Февр (пен), 68 - 1:1, Сантонз, 74 - 1:2

"Труа" - "Анжер" 1:1
Голы: Балде, 22 - 1:0, Мангани (пен), 65 - 1:1

"Клермон" - "Монако" 1:3
Голы: Байо, 7 - 1:0, Бен-Йеддер, 25 - 1:1, Фолланд, 48 - 1:2, Диоп, 90 - 1:3

"Марсель" - "Ланс" 2:3
Голы: Сотока (пен), 9 - 0:1, Франковски, 27 - 0:2, Пайет, 33 - 1:2, Пайет (пен), 45 - 2:2, Саид, 71 - 2:3

Турнирное положение: ПСЖ (24), "Ланс" (15), "Марсель" (14), "Ницца" (13), "Анжер" (13), "Лорьян" (13), "Лион" (12), "Монако" (11), "Лилль" (11), "Нант" (10), "Реймс" (10), "Страсбур" (10), "Ренн" (9), "Монпелье" (9), "Клермон" (9), "Бордо (7), "Труа" (6), "Метц" (6), "Брест" (4), "Сент-Этьен" (3).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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