Директор "Краснодара" раскритиковал судейство в матче с "Сочи"

Фото: сайт "Краснодара"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг остался недоволен судейством в игре с "Сочи" (3:0).

"Сегодня на VAR сидел господин Владислав Безбородов. Вероятно, скоро время этого арбитра придeт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого арбитра, который в принципе не знал, что делать.

Я думаю, что такие арбитры не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу "Сочи". Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Сергей Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.

Если бы это были "Спартак" или "Зенит", судили бы совсем иначе. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение", - приводит слова Хашига "Матч ТВ".

Напомним, что матч обслуживал арбитр Игорь Панин. "Краснодар" заканчивал игру вдевятером.

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