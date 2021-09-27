Только два клуба не теряли очки в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне

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Только два клуба не теряли очки в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне

"Наполи" и ПСЖ являются единственными клубами в топ-5 лиг Европы, которые еще не теряли очки в текущем сезоне.

После 6 туров неаполитанцы лидируют в Серии А, набрав 18 очков из 18 возможных. Их ближайший преследователь "Милан" отстает на два очка.

ПСЖ также возглавляет Лигу 1, набрав 24 очка за 8 туров. Парижане опережают ближайшего преследователя на 9 очков.

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