Главные новости дня: 26 сентября

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Главные новости дня: 26 сентябряФото: сайт "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 сентября.

"Краснодар" разгромил "Сочи", доигрывая матч вдевятером.

"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона.

Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте".

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А.

"Наполи" обыграл "Кальяри" и сохранил лидерство в Серии А.

"Рома" Моуринью в результативном матче проиграла "Лацио".

"Монако" Головина победил "Клермон" в матче Лиги 1.

Самир Насри завершил игровую карьеру.

Флорентино Перес сказал, когда Килиан Мбаппе перейдет в "Реал".

Мемфис Депай может покинуть "Барселону" в 2023 году.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Наполи" обыграл "Кальяри" и сохранил лидерство в Серии А

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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