Главные новости дня: 26 сентября

Фото: сайт "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 сентября.

"Краснодар" разгромил "Сочи", доигрывая матч вдевятером.

"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона.

Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте".

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А.

"Наполи" обыграл "Кальяри" и сохранил лидерство в Серии А.

"Рома" Моуринью в результативном матче проиграла "Лацио".

"Монако" Головина победил "Клермон" в матче Лиги 1.

Самир Насри завершил игровую карьеру.

Флорентино Перес сказал, когда Килиан Мбаппе перейдет в "Реал".

Мемфис Депай может покинуть "Барселону" в 2023 году.

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