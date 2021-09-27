Главные новости дня: 26 сентября
Фото: сайт "Барселоны"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 сентября.
"Краснодар" разгромил "Сочи", доигрывая матч вдевятером.
"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона.
Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте".
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А.
"Наполи" обыграл "Кальяри" и сохранил лидерство в Серии А.
"Рома" Моуринью в результативном матче проиграла "Лацио".
"Монако" Головина победил "Клермон" в матче Лиги 1.
Самир Насри завершил игровую карьеру.
Флорентино Перес сказал, когда Килиан Мбаппе перейдет в "Реал".
Мемфис Депай может покинуть "Барселону" в 2023 году.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Краснодар" разгромил "Сочи", доигрывая матч вдевятером
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"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18