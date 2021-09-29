"Шериф" "забрал" корону у "Реала"

Фото: Facebook "Шерифа"

"Шериф" интересным образом отметил победу над "Реалом" (2:1) в Лиге Чемпионов.

На официальной странице в Facebook молдавский клуб опубликовал свою эмблему, однако добавили к ней корону, которая есть у эмблемы "Реала".

После двух туров "Шериф" возглавляет свою группу с 6 очками. В следующей игре "Шериф" встретится с "Интером".

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