Тренер "Шерифа" Вернидуб прокомментировал победу над "Реалом"

Фото: твиттер "Шерифа"

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб подвел итоги матча с "Реалом" (2:1).

"Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших игры. Когда наступит пора заключительного матча, тогда и поговорим о следующей стадии", - приводит слова украинца сайт УЕФА.

После двух туров "Шериф" возглавляет группу. В следующей игре молдавский клуб сыграет против "Интера".

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