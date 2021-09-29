Ларссон может пропустить матч "Спартака" против "Наполи"

Фото: инстаграм Джордана Ларссона

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон рискует пропустить игру Лиги Европы против "Наполи".

По сведениям "Спорт-Экспресс", игрок все еще не восстановился после ушиба ноги, который он получил перед игрой с "Уфой" (2:0).

Отмечается, что Ларссон вместе с командой полетит в Неаполь. Окончательное решение об его участии будет приниматься в день матча.

Поединок между "Наполи" и "Спартаком" состоится завтра, 30 сентября, в 19:45 (мск).

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