Ларссон может пропустить матч "Спартака" против "Наполи"
Фото: инстаграм Джордана Ларссона
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон рискует пропустить игру Лиги Европы против "Наполи".
По сведениям "Спорт-Экспресс", игрок все еще не восстановился после ушиба ноги, который он получил перед игрой с "Уфой" (2:0).
Отмечается, что Ларссон вместе с командой полетит в Неаполь. Окончательное решение об его участии будет приниматься в день матча.
Поединок между "Наполи" и "Спартаком" состоится завтра, 30 сентября, в 19:45 (мск).
Читайте также: Джордан Ларссон высказался о конфликте с главным тренером "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси - лидер по голам клубам АПЛ в Лиге Чемпионов. Аргентинец опережает остальных почти в три раза
-
Главные новости дня: 28 сентября
-
Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября
-
"Атлетико" на 97-й минуте вырвал победу над "Миланом"
-
Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Кунде высказался о несостоявшемся переходе в "Челси"
-
"Эти победы из-за отмены лимита": Селюк прокомментировал победу "Шерифа" над "Реалом"
-
"Барселона" вступила в гонку за вингером "Аякса"
-
Агент Черышева высказался о сроках восстановления футболиста
-
"Тоттенхэм" намерен избавиться от Алли
-
Анчелотти высказался о судействе в матче с "Шерифом"
-
"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду
-
Ларссон может пропустить матч "Спартака" против "Наполи"
-
Тренер "Шерифа" Вернидуб прокомментировал победу над "Реалом"
-
Месси, Мбаппе и Неймар сфотографировались вместе после победы над "Манчестер Сити"
-
Почеттино прокомменитровал первый гол Месси за ПСЖ
-
"Шериф" "забрал" корону у "Реала"
-
Месси - лидер по голам клубам АПЛ в Лиге Чемпионов. Аргентинец опережает остальных почти в три раза
-
Главные новости дня: 28 сентября
-
Президент ПСЖ ярко поблагодарил футболистов за победу над "Манчестер Сити" (видео)
-
Гвардиола оценил дебютный гол Месси за ПСЖ
-
Анчелотти назвал причину невероятного поражения "Реала" в матче с "Шерифом"
-
Месси повторил рекорд Бензема в Лиге чемпионов
-
Месси ярко отреагировал на дебютный гол за ПСЖ
-
Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0