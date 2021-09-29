"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду

Фото: твиттер "Палмейрас"

В ответном полуфинале Кубка Либертадорес "Палмейрас" на выезде сыграл вничью с "Атлетико Минейро" (1:1, первый матч - 0:0).

Благодаря выездному голу "Палмейрас" второй раз кряду вышел в финал турнира. Отметим, что "Палмейрас" - действующий победитель кубка.

Вторую путевку в финал разыграют "Фламенго" и эквадорская "Барселона".

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