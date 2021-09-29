"Барселона" вступила в гонку за вингером "Аякса"

Фото: инстаграм Антони

"Барселона" намерена побороться за вингера "Аякса" Антони.

По сведениям Sport.es, каталонцы составят конкуренцию "Баварии" в борьбе за 21-летнего бразильца, чья трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Антони два гола и два ассиста в 7 играх.

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