"Эти победы из-за отмены лимита": Селюк прокомментировал победу "Шерифа" над "Реалом"

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"Эти победы из-за отмены лимита": Селюк прокомментировал победу "Шерифа" над "Реалом"Фото: твиттер УЕФА

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о победе "Шерифа" над "Реалом" (2:1) в Лиге Чемпионов.

"Безусловно, можно поздравить всю Молдову с таким выступлением "Шерифа", однако эти победы лишь из-за отмены лимита. И самое интересное, что все говорят, что там играют только иностранцы, однако в чемпионате играет множество игроков из Молдовы.

Почему бы нам не сделать так? Отменили лимит, и туда поехали играть футболисты не за деньги, а за желание и мотивацию. Ребята из "Шерифа" вышли в группу Лиги Чемпионов, играя за копейки.

Наши паспортисты зарабатывают, как вся их команда. Это означает, что лимит обязательно стоит отменить в России. У нас "Рубин" покупает Игнатьева за 7 миллионов евро, а человек не играет, в отличие от игроков "Шерифа".

Наши проиграли всем странам в Европе. Необходимо, чтобы РФС срочно начал реформы, только они и приведут наш футбол к вершинам", - приводит слова Селюка "Спорт-Экспресс".

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