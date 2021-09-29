Сёмин отреагировал на победу "Шерифа" над "Реалом"

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Экс-тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин поделился мнением о победе "Шерифа" над "Реалом" (2:1) в Лиге Чемпионов.

"Шериф" - молодцы, отлично себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге Чемпионов", - приводит слова Сёмина Sport24.

После двух туров "Шериф" лидирует в группе, имея в активе 6 очков.

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