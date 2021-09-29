Бонуччи рассказал о влиянии Роналду на "Ювентус"

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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался о влиянии Криштиану Роналду на команду.

Напомним, что минувшим летом португалец ушел в "Манчестер Юнайтед".

"Посещали мысли, что один игрок, тем более лучший в мире, может гарантировать "Ювентусу" победу. Роналду оказал на нас огромное влияние. Даже просто тренироваться с ним - уже что-то экстраординарное, однако футболисты подсознательно начали думать, что одно его присутствие обеспечит победы.

Мы стали где-то сбавлять в работе, в покорности, в готовности жертвовать собой, в стремлении быть рядом с партнером каждый день. На это можно было обратить внимание в последние годы. В прошлом сезоне мы заняли четвертое место и выиграли Кубок Италии, так как вновь стали командой.

Мы были заряжены настолько, что брось в нашу раздевалку деревяшку перед одним из матчей, она бы загорелась. До этого нам не хватало подобного. Возможно, мы стали воспринимать как должное, что если отдать мяч Роналду, он принесет нам победу.

Однако Криштиану нужна команда ровно столько же, сколько мы нуждаемся в нем. Необходима взаимовыручка, потому что именно команда возвышает футболиста, пусть он и лучший на планете", - приводит слова Бонуччи Football Italia.

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