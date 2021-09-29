Четыре футболиста "Челси" не сыграют против "Ювентуса"
Фото: инстаграм "Челси"
Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал о потерях команды перед игрой с "Ювентусом".
"Кристиан Пулишич, Рис Джеймс и Мэйсон Маунт пропустят матч. К сожалению, у Канте положительный тест на коронавирус. Он не тренировался.
Джеймс по-прежнему испытывает боль. На данный момент все выглядит так, что он не будет играть как минимум неделю", - приводит слова Тухеля сайт "Челси".
Поединок между "Ювентусом" и "Челси" пройдет сегодня, 29 сентября, в 22:00 (мск).
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