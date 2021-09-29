Клаудиньо рассказал, какое прозвище получил от Дзюбы

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Хавбек "Зенита" Клаудиньо рассказал о своих отношениях с Артемом Дзюбой.

"Дзюба и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра.

Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов - например, есть слово, когда футболисты хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.

Как он называет меня? Мини-Дзюба!" - приводит слова Клаудиньо "Спорт-Экпресс".

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