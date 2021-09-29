Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма все еще контактирует с "Ювентусом".

По сведениям Calciomercato, итальянский голкипер готов будет перебраться в "Ювентус", если не будет получать достаточное количество игрового времени.

Напомним, что "Ювентус" пытался заполучить Доннарумму прошедшим летом.

В текущем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ три матча, в которых пропустил один гол.

Читайте также: Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ. | http://soccernews.ru