"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера

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"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера Фото твиттер "Спартака"

В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном назначении Доменико Тедеско на пост тренера команды.

"В футбольном клубе "Локомотив" уже не удивляются, что накануне важных игр появляются все более невероятные сообщения, которые "информацией" можно назвать только в кавычках.

Никакой реакции внутри коллектива на такие сообщения нет, их уже просто не замечают. Отчасти даже наоборот - это только помогает теснее сплотить команду.

Сейчас "Локомотив" находится в Риме, подготовка к встрече с "Лацио" идет по заранее запланированному графику, все настроены дать бой и выложиться на сто процентов, чтобы добиться завтра положительного результата", - говорится в заявлении клуба.

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