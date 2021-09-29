"Барселона" близка к продлению контракта с Фати

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"Барселона" близка к продлению контракта с Фати Фото инстаграм Ансу Фати

"Барселона" ведет переговоры с вингером Ансу Фати о новом контракте.

По сведениям Mundo Deportivo, клуб ожидает возвращения агента футболиста Жорже Мендеша из отпуска для возобновления переговоров.

Отмечается, что новый контракт не будет долгосрочным, чтобы в будущем можно было пересмотреть условия договора.

Напомним, что на минувших выходных Фати вернулся на поле после травмы колена. Он не играл с ноября 2020 года.

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