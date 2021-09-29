"Барселона" близка к продлению контракта с Фати
Фото инстаграм Ансу Фати
"Барселона" ведет переговоры с вингером Ансу Фати о новом контракте.
По сведениям Mundo Deportivo, клуб ожидает возвращения агента футболиста Жорже Мендеша из отпуска для возобновления переговоров.
Отмечается, что новый контракт не будет долгосрочным, чтобы в будущем можно было пересмотреть условия договора.
Напомним, что на минувших выходных Фати вернулся на поле после травмы колена. Он не играл с ноября 2020 года.
Читайте также: Лапорта отказался продать Фати ради Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"
-
"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду
-
Месси - лидер по голам клубам АПЛ в Лиге Чемпионов. Аргентинец опережает остальных почти в три раза
-
Главные новости дня: 28 сентября
-
Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября
Лента новостей
-
Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: "Это неуважение"
-
Пеле рассказал о своем восстановлении
-
"Барселона" близка к продлению контракта с Фати
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
-
Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"
-
"Реал" нацелился на Орье
-
Клаудиньо рассказал, какое прозвище получил от Дзюбы
-
Четыре футболиста "Челси" не сыграют против "Ювентуса"
-
Бонуччи рассказал о влиянии Роналду на "Ювентус"
-
Сёмин отреагировал на победу "Шерифа" над "Реалом"
-
Клаудиньо рассказал о своих мечтах
-
Кунде высказался о несостоявшемся переходе в "Челси"
-
"Эти победы из-за отмены лимита": Селюк прокомментировал победу "Шерифа" над "Реалом"
-
"Барселона" вступила в гонку за вингером "Аякса"
-
Агент Черышева высказался о сроках восстановления футболиста
-
"Тоттенхэм" намерен избавиться от Алли
-
Анчелотти высказался о судействе в матче с "Шерифом"
-
"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду
-
Ларссон может пропустить матч "Спартака" против "Наполи"
-
Тренер "Шерифа" Вернидуб прокомментировал победу над "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14