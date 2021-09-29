Пеле рассказал о своем восстановлении
Фото инстаграм Пеле
Легенда футбола Пеле продолжает восстанавливаться после операции.
"Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле. Секрет в том, что нужно праздновать каждую маленькую победу на этом пути", – написал Пеле в инстаграме.
Напомним, что в начале месяца экс-игроку сборной Бразилии провели операцию по удалению опухоли.
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