"Фенербахче" выиграл суд по делу перевода денег за трансфер игрока нидерландскому автосалону

"Фенербахче" выиграл суд по делу перевода денег за трансфер хавбека Михи Зайца нидерландскому автосалону.

30 сентября 2020 года клуб по ошибке отправил 830,929 евро за трансфер игрока на счет автосалона. Однако компания отказалась возвращать деньги и "Фенербахче" вынужден был подать в суд.

Отмечается, что суд обязал автосалон полностью возместить ущерб клубу.

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