Дешам высказался об идее проводить Чемпионат Мира каждые два года

Теги франциядидье дешам

Дешам высказался об идее проводить Чемпионат Мира каждые два года Фото твиттер Instant Foot

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал идею проведения Чемпионата Мира каждые 2 года.

"Если честно, то моим первым чувством как бывшего футболиста стало то, что возможность игры на Чемпионате Мира каждые 2 года делает его обыденнее. Это лучшее слово, которое приходит мне на ум.

Кроме того, все должны учитывать интересы друг друга. Если большинство будет за, эта идея может быть реализована", - приводит слова Дешама RMC Sport.

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