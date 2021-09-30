Дешам высказался об идее проводить Чемпионат Мира каждые два года
Фото твиттер Instant Foot
Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал идею проведения Чемпионата Мира каждые 2 года.
"Если честно, то моим первым чувством как бывшего футболиста стало то, что возможность игры на Чемпионате Мира каждые 2 года делает его обыденнее. Это лучшее слово, которое приходит мне на ум.
Кроме того, все должны учитывать интересы друг друга. Если большинство будет за, эта идея может быть реализована", - приводит слова Дешама RMC Sport.
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