Дешам высказался об идее проводить Чемпионат Мира каждые два года

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Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал идею проведения Чемпионата Мира каждые 2 года.

"Если честно, то моим первым чувством как бывшего футболиста стало то, что возможность игры на Чемпионате Мира каждые 2 года делает его обыденнее. Это лучшее слово, которое приходит мне на ум.

Кроме того, все должны учитывать интересы друг друга. Если большинство будет за, эта идея может быть реализована", - приводит слова Дешама RMC Sport.

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