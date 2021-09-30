"Спартак" побил антирекорд клуба по времени без голов в еврокубках

Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" побил свой же антирекорд по времени без голов в еврокубках.

Московский клуб не может забить в четвертой игре еврокубков кряду. После игры против "Легии" серия "Спартака" без голов составляла 270 минут. "Красно-белые" могли бы избежать повторения антирекорда, если бы забили "Наполи" к 24-й минуте встречи.

Ранее клубный антирекорд был установлен в сезоне 2002/03. Тогда подопечные Олега Романцева забили первый гол на 293-й минуте и завершили Лигу Чемпионов с нулем очков и разницей голов 1:18.

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