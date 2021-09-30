Еще два тренера вошли в шорт-лист "Барселоны"
Фото: инстаграм Андреа Пирло
"Барселона" продолжает искать нового тренера на замену Рональду Куману.
Как сообщает ESPN, шорт-лист каталонцев пополнили тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо и Андреа Пирло, который находится без клуба.
Последним местом работы Пирло был "Ювентус", который он покинул минувшим летом. Что касается Гальярдо, то при нем "Ривер Плейт" два раза становился победителем Кубка Либертадорес.
Напомним, что Кумана могут уволить после субботней игры против "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14