Роналду: "Я вернулся, потому что очень скучал по "Манчестер Юнайтед"

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Роналду: "Я вернулся, потому что очень скучал по "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Форвард Криштиану Роналду назвал причину своего возвращения в "Манчестер Юнайтед".

"Я вернулся, потому что очень скучал по "Манчестер Юнайтед". В этом клубе я написал историю. Теперь я хочу сделать это снова.

Я хочу поблагодарить фанатов не только от себя, но и от всей команды. Ваша поддержка сыграет очень важную роль, особенно в этом сезоне. Это новая глава, да", - приводит слова Роналду BT.

Напомним, что португалец играл за "МЮ" с 2003 по 2009 год.

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