Два основных игрока не помогут "Ливерпулю" в матче с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Трента

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд и хавбек Тьяго Алькантара пропустят игру против "Манчестер Сити".

Как сообщает Sky Sports, Трент травмировался перед матчем Лиги Чемпионов против "Порту" (5:1), а Алькантара все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы.

Поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 3 октября в 18:30 (мск).

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