"Рома" Моуринью разгромила "Зарю" в Лиге конференций

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"Рома" Моуринью разгромила "Зарю" в Лиге конференцийФото: твиттер "Ромы"

В рамках 2-го тура групповой стадии Лиги конференций "Рома" уверенно разобралась с "Зарей".

Римский клуб лидирует в группе, набрав 6 очков. "Заря" идет последней.

"Заря" Украина - "Рома" Италия 0:3

Голы: Эль-Шаарави, 7 - 0:1, Смоллинг, 66 - 0:2, Абрахам, 68 - 0:3

"Заря": Мацапура, Фаворов (Снурницын, 90), Имереков, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Булеца (Захеди, 69), Назарина, Громов (Овусу-Фримпонг, 90), Кабаев (Лунев, 83), Сайядманеш (Кристиан, 69).

"Рома": Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Кумбула, Калафьори, Кристанте, Пеллегрини (Вильяр, 77), Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 78), Шомуродов (Абрахам, 62), Карлес Перес (Дзаньоло, 62).

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