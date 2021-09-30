"Спартак" ярко ответил на провокацию "Наполи"

Фото: твиттер "Спартака"

Пресс-служба "Спартака" ярко ответила на провокацию "Наполи" в твиттере.

После забитого гола неаполитанцы выложили фото с надписью: "Когда московский "Спартак" называют "свиньи", а жарить поркетту - итальянская традиция".

После окончания матча, который завершился победой "Спартака", московский клуб опубликовал фото с горящими в кастрюле спагетти.

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