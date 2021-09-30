"Спартак" ярко ответил на провокацию "Наполи"
Фото: твиттер "Спартака"
Пресс-служба "Спартака" ярко ответила на провокацию "Наполи" в твиттере.
После забитого гола неаполитанцы выложили фото с надписью: "Когда московский "Спартак" называют "свиньи", а жарить поркетту - итальянская традиция".
После окончания матча, который завершился победой "Спартака", московский клуб опубликовал фото с горящими в кастрюле спагетти.
the roasting: https://t.co/yqxvBc1YnP pic.twitter.com/am6x1lFiu5— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 30, 2021
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