"Лестер" проиграл "Легии", "Лион" разгромил "Брондбю" и другие результаты Лиги Европы
Фото: твиттер "Лиона"
Представляем результаты матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа А
"Спарта" Прага Чехия - "Рейнджерс" Шотландия 1:0
Гол: Ганцко, 29 - 1:0
"Спарта": Ницэ, Визнер, Челюстка, Панак, Ганцко, Павелка, Гараслин (Моберг-Карлссон, 75), Пешек, Сачек, Минчев (Дрхал, 69), Гложек (Дочкал, 90).
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Балогун, Басси, Баришич, Дэвис, Камара, Бакуна (Хаджи, 38), Арибо (Ландстрем, 77), Руф (Морелос, 66), Сакала.
Удаление: Камара (74).
"Лион" Франция - "Брондбю" Дания 3:0
Голы: Токо-Экамби, 64 - 1:0, Токо-Экамби, 71 - 2:0, Ауар, 86 - 3:0
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 83), Да Сильва, Диоманде, Эмерсон, Шакири (Шерки, 65), Тиаго Мендес, Ауар, Какре (Кадевере, 83), Лукас Пакета (Кеита, 83), Токо-Экамби.
"Брондбю": Хермансен, Бруус, Макше, Рустед, Хеггхейм (Тшиембе, 63), Гаммельбю (Менса, 62), Греве (Слиман, 63), Радошевич (Боркяйе, 84), Френдруп, Павлович, Хедлунд (Каппис, 73).
Группа В
"Реал Сосьедад" Испания - "Монако" Монако 1:1
Голы: Дисаси, 16 - 0:1, Мерино, 53 - 1:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 71), Элустондо, Субельдия, Муньос, Мерино, Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Янузай, Порту (Барренечеа, 71), Ойарсабаль (Каррикабуру, 90).
"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Павлович, 90), Диоп (Марипан, 74), Тчуамени, Жан Лукас, Фофана (Головин, 65), Диатта, Боадю (Фолланд, 65).
"Штурм" Австрия - ПСВ Нидерланды 1:4
Голы: Сангаре, 32 - 0:1, Захави, 51 - 0:2, Горенц-Станкович, 55 - 1:2, Макс, 74 - 1:3, Вертессен, 78 - 1:4
"Штурм": Зибенхандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Хирлендер (Ланг, 82), Китейшвили (Прасс, 82), Горенц-Станкович, Любич (Куэн, 46), Янчер (Саркария, 68), Йебоа (Ньянгбо, 78).
ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи, Макс, Гетце (Гутьеррес, 81), ван Гинкел (Обиспо, 81), Сангаре, Захави (Винисиус, 65), Доан (Вертессен, 65), Гакпо (Мауро Жуниор, 90).
Удаление: Сангаре (89).
Группа С
"Легия" Польша - "Лестер" Англия 1:0
Гол: Эмрели, 31 - 1:0
"Легия": Мишта, Йоханссон (Абу-Ханна, 78), Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 83), Андре Мартинш (Кастрати, 70), Харатин, Слиш, Эмрели (Пекхарт, 84).
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Вестергор, Амарти (Лукман, 78), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Сумаре, Дьюзбери-Холл (Мэддисон, 67), Перес (Барнс, 67), Дака (Варди, 82).
Группа D
"Антверпен" Бельгия - "Айнтрахт" Германия 0:1
Гол: Пасиенсия (пен), 90 - 0:1
"Антверпен": Бюте, Бута, Десолей, Диниш Алмейда, де Лат, Наингголан, Верстрате, Бенсон (Мийоси, 77), Саматта (Геркенс, 67), Эггештайн (Фрай, 46), Фишер.
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе (Ильзанкер, 72), Хинтереггер, Туре, Костич, Соу (Тута, 90), Хрустич (Камада, 46), Якич, Борре (Пасиенсия, 86), Ламмерс (Линдстрем, 72).
"Фенербахче" Турция - "Олимпиакос" Греция 0:3
Голы: Соарес, 6 - 0:1, Масурас, 62 - 0:2, Масурас, 68 - 0:3
"Фенербахче": Байындыр, Новак, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу (Шанлитюрк, 84), Луис Густаво (Зайц, 70), Пелкас, Яндаш (Майер, 75), Валенсия (Гюмюшкая, 75), Росси (Бериша, 70).
"Олимпиакос": Вацлик, Ба (Лала, 46), Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Масурас (Вальбуэна, 89), Бухалакис, Камара (Врусай, 89), Соарес (Эль-Араби, 86), Камара, Оньекуру (Кунде, 64).
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|2
|Шальке
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|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
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|5
|Утрехт
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
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|10
|2
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|9
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|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
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|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
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|7
|4
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|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0