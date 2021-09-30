"Лестер" проиграл "Легии", "Лион" разгромил "Брондбю" и другие результаты Лиги Европы

Теги лионмонаколестер ситиреал сосьедадолимпиакос пирейпсв

"Лестер" проиграл "Легии", "Лион" разгромил "Брондбю" и другие результаты Лиги ЕвропыФото: твиттер "Лиона"

Представляем результаты матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа А

"Спарта" Прага Чехия - "Рейнджерс" Шотландия 1:0

Гол: Ганцко, 29 - 1:0

"Спарта": Ницэ, Визнер, Челюстка, Панак, Ганцко, Павелка, Гараслин (Моберг-Карлссон, 75), Пешек, Сачек, Минчев (Дрхал, 69), Гложек (Дочкал, 90).

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Балогун, Басси, Баришич, Дэвис, Камара, Бакуна (Хаджи, 38), Арибо (Ландстрем, 77), Руф (Морелос, 66), Сакала.

Удаление: Камара (74).


"Лион" Франция - "Брондбю" Дания 3:0

Голы: Токо-Экамби, 64 - 1:0, Токо-Экамби, 71 - 2:0, Ауар, 86 - 3:0

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 83), Да Сильва, Диоманде, Эмерсон, Шакири (Шерки, 65), Тиаго Мендес, Ауар, Какре (Кадевере, 83), Лукас Пакета (Кеита, 83), Токо-Экамби.

"Брондбю": Хермансен, Бруус, Макше, Рустед, Хеггхейм (Тшиембе, 63), Гаммельбю (Менса, 62), Греве (Слиман, 63), Радошевич (Боркяйе, 84), Френдруп, Павлович, Хедлунд (Каппис, 73).


Группа В

"Реал Сосьедад" Испания - "Монако" Монако 1:1

Голы: Дисаси, 16 - 0:1, Мерино, 53 - 1:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 71), Элустондо, Субельдия, Муньос, Мерино, Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Янузай, Порту (Барренечеа, 71), Ойарсабаль (Каррикабуру, 90).

"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Павлович, 90), Диоп (Марипан, 74), Тчуамени, Жан Лукас, Фофана (Головин, 65), Диатта, Боадю (Фолланд, 65).


"Штурм" Австрия - ПСВ Нидерланды 1:4

Голы: Сангаре, 32 - 0:1, Захави, 51 - 0:2, Горенц-Станкович, 55 - 1:2, Макс, 74 - 1:3, Вертессен, 78 - 1:4

"Штурм": Зибенхандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Хирлендер (Ланг, 82), Китейшвили (Прасс, 82), Горенц-Станкович, Любич (Куэн, 46), Янчер (Саркария, 68), Йебоа (Ньянгбо, 78).

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи, Макс, Гетце (Гутьеррес, 81), ван Гинкел (Обиспо, 81), Сангаре, Захави (Винисиус, 65), Доан (Вертессен, 65), Гакпо (Мауро Жуниор, 90).

Удаление: Сангаре (89).


Группа С

"Легия" Польша - "Лестер" Англия 1:0

Гол: Эмрели, 31 - 1:0

"Легия": Мишта, Йоханссон (Абу-Ханна, 78), Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 83), Андре Мартинш (Кастрати, 70), Харатин, Слиш, Эмрели (Пекхарт, 84).

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Вестергор, Амарти (Лукман, 78), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Сумаре, Дьюзбери-Холл (Мэддисон, 67), Перес (Барнс, 67), Дака (Варди, 82).       


Группа D

"Антверпен" Бельгия - "Айнтрахт" Германия 0:1

Гол: Пасиенсия (пен), 90 - 0:1

"Антверпен": Бюте, Бута, Десолей, Диниш Алмейда, де Лат, Наингголан, Верстрате, Бенсон (Мийоси, 77), Саматта (Геркенс, 67), Эггештайн (Фрай, 46), Фишер.

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе (Ильзанкер, 72), Хинтереггер, Туре, Костич, Соу (Тута, 90), Хрустич (Камада, 46), Якич, Борре (Пасиенсия, 86), Ламмерс (Линдстрем, 72).


"Фенербахче" Турция - "Олимпиакос" Греция 0:3

Голы: Соарес, 6 - 0:1, Масурас, 62 - 0:2, Масурас, 68 - 0:3

"Фенербахче": Байындыр, Новак, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу (Шанлитюрк, 84), Луис Густаво (Зайц, 70), Пелкас, Яндаш (Майер, 75), Валенсия (Гюмюшкая, 75), Росси (Бериша, 70).

"Олимпиакос": Вацлик, Ба (Лала, 46), Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Масурас (Вальбуэна, 89), Бухалакис, Камара (Врусай, 89), Соарес (Эль-Араби, 86), Камара, Оньекуру (Кунде, 64).

Читайте также: "Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы

"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов