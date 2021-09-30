Стерлинг может вернуться в "Ливерпуль"

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

"Ливерпуль" рассматривает возможность возвращения Рахима Стерлинга.

Как сообщает Todofichajes, мерсисайдцы готовы подписать Стерлинга, если команду покинут Садио Мане и Роберто Фирмино, с которыми клуб не может договориться о продлении контрактов.

Отмечается, что трансферная стоимость Стерлинга оценивается в 90 миллионов евро. Однако "Манчестер Сити" согласится продать футболиста дешевле.

В этом сезоне Стерлинг провел 9 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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