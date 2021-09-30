Стерлинг может вернуться в "Ливерпуль"
Фото: инстаграм Рахима Стерлинга
"Ливерпуль" рассматривает возможность возвращения Рахима Стерлинга.
Как сообщает Todofichajes, мерсисайдцы готовы подписать Стерлинга, если команду покинут Садио Мане и Роберто Фирмино, с которыми клуб не может договориться о продлении контрактов.
Отмечается, что трансферная стоимость Стерлинга оценивается в 90 миллионов евро. Однако "Манчестер Сити" согласится продать футболиста дешевле.
В этом сезоне Стерлинг провел 9 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Читайте также: "Барселона" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Муру" в Лиге конференций
-
"Селтик" крупно проиграл "Байеру", "Вест Хэм" победил "Рапид" и другие результаты Лиги Европы
-
"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы
-
Стерлинг может вернуться в "Ливерпуль"
-
Витория прокомментировал победу над "Наполи"
-
Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА
-
Луис Энрике объяснил непопадание Фати в заявку на Лигу Наций
-
Игнашевич может возглавить клуб ФНЛ
-
"Лестер" проиграл "Легии", "Лион" разгромил "Брондбю" и другие результаты Лиги Европы
-
"Спартак" ярко ответил на провокацию "Наполи"
-
"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы
-
"Рома" Моуринью разгромила "Зарю" в Лиге конференций
-
Два основных игрока не помогут "Ливерпулю" в матче с "Манчестер Сити"
-
Роналду: "Я вернулся, потому что очень скучал по "Манчестер Юнайтед"
-
Еще два тренера вошли в шорт-лист "Барселоны"
-
"Спартак" побил антирекорд клуба по времени без голов в еврокубках
-
Дешам высказался об идее проводить Чемпионат Мира каждые два года
-
"Фенербахче" выиграл суд по делу перевода денег за трансфер игрока нидерландскому автосалону
-
"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки
-
Коман может покинуть "Баварию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18