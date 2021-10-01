"Селтик" крупно проиграл "Байеру", "Вест Хэм" победил "Рапид" и другие результаты Лиги Европы
Фото: твиттер "Байера"
Представляем результаты матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа Е
"Марсель" Франция - "Галатасарай" Турция 0:0
"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Лирола, Ундер, Харит (де ла Фуэнте, 79), Гендузи, Гуйе, Пайет, Дьенг (Милик, 61).
"Галатасарай": Муслера, Боэ (Йедлин, 65), Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Антальялы, Чикылдэу, Актюркоглу (Бабел, 88), Моруцан (Кылынч, 73), Кутлу (Луйиндама, 88), Дервишоглу (Диань, 73).
Группа F
"Лудогорец" Болгария - "Црвена Звезда" Сербия 0:1
Гол: Канга, 64 - 0:1
"Лудогорец": Кахлина, Сисиньо, Пластун, Жозуэ Са (Десподов, 71), Вердон, Пинас (Икоко, 71), Баджи (Кафумана, 88), Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 78), Сотириу, Текпетей.
"Црвена Звезда": Попович, Гобелич, Саного, Панков, Эракович, Родич, Срнич, Канга (Станич, 71; Крстичич, 86), Иванич, Бен-Набуан (Живкович, 86), Дьони (Павков, 57).
Удаление: Сисиньо (77).
"Брага" Португалия - "Мидтьюлланд" Дания 3:1
Голы: Эвандер (пен), 19 - 0:1, Галено (пен), 55 - 1:1, Рикарду Орта, 62 - 2:1, Галено, 90 - 3:1
"Брага": Матеус, Ян Коуто, Оливейра, Секейра (Моура, 46), Диогу Лейте, Андре Каштру (Марио Гонсалес, 46), Эль-Мусрати (Лукас Минейро, 72), Шикинью, Пьязон (Медейруш, 62), Рикарду Орта (Андре Орта, 82), Галено.
"Мидтьюлланд": Олафссон, Андерссон, Святченко, Дальсгор, Жуниньо, Паулиньо Силва, Эвандер, Нвадике (Каюсте, 71), Систо (Станге, 79), Исаксен (Маррони, 71), Жуниор Брумадо.
Удаление: Жуниньо (84).
Группа G
"Селтик" Шотландия - "Байер" Германия 0:4
Голы: Инкапиэ, 25 - 0:1, Виртц, 35 - 0:2, Аларио (пен), 58 - 0:3, Адли, 90 - 0:4
"Селтик": Харт, Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Монтгомери, Макгрегор (Маккарти, 66), Рогич (Битон, 66), Тернбулл (Якумакис, 74), Жота, Фурухаси (Айети, 74), Абада.
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Инкапиэ, Баккер, Арангис (Амири, 65), Демирбай, Виртц (Адли, 74), Аларио (Шик, 74), Диаби (Бельараби, 65), Паулиньо (Рецос, 79).
"Ференцварош" Венгрия - "Бетис" Испания 1:3
Голы: Фекир, 17 - 0:1, Узуни, 44 - 1:1, Уинго (аг), 75 - 1:2, Тельо, 90 - 1:3
"Ференцварош": Дибус, Уинго, Блажич, Ботка (Зубков, 82), Ммаэ, Чивич, Вечеи, Сакариассен (Нген, 61), Лаидуни (Лончар, 89), Узуни, Ммаэ.
"Бетис": Руй Силва, Монтойя, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 57), Акуоку (Родригес, 57), Родри (Гонсалес, 81), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 57).
Группа H
"Генк" Бельгия - "Динамо" Загреб Хорватия 0:3
Голы: Иванушец, 10 - 0:1, Петкович (пен), 45 - 0:2, Петкович (пен), 67 - 0:3
"Генк": Вандевордт, Муньос, Лукуми, Куэста, Артеага, Хейнен, Тома (Пресиадо, 70), Торстведт (Бонгонда, 64), Онуачу (Угбо, 76), Ито (Эйтинг, 70), Пэйнтсил (Ндайишимийе, 64).
"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Иванушец (Батурина, 83), Франьич (Леовац, 70), Адеми (Гояк, 64), Мишич, Чоп (Менало, 70), Петкович (Андрич, 83), Оршич.
Удаление: Муньос (65).
"Вест Хэм" Англия - "Рапид" Вена Австрия 2:0
Голы: Райс, 29 - 1:0, Бенрахма, 90 - 2:0
"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Нобл (Соучек, 62), Влашич (Лансини, 62), Райс, Антонио (Боуэн, 62), Ярмоленко (Форнальс, 76), Бенрахма.
"Рапид" Вена: Гартлер, Айву, Виммер, Граймль (Стойкович, 62), Улльманн (Ауэр, 74), Кнасмюлльнер, Граховац, Петрович (Любичич, 81), Фунтас (Китагава, 62), Аразе, Кара (Грюлль, 62).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0