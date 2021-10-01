"Тоттенхэм" уничтожил "Муру" в Лиге конференций

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"Тоттенхэм" уничтожил "Муру" в Лиге конференцийФото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 2-го тура групповой стадии Лиги конференций "Тоттенхэм" разгромил "Муру".

"Шпоры" набрали 4 очка и возглавляют свою группу, опережая "Ренн" по дополнительным показателям.

"Тоттенхэм" Англия - "Мура" Словения 5:1

Голы: Алли (пен), 4 - 1:0, Ло Чельсо, 8 - 2:0, Коус, 52 - 2:1, Кейн, 68 - 3:1, Кейн, 77 - 4:1, Кейн, 88 - 5:1

"Тоттенхэм": Голлини, Доэрти, Родон, Ромеро, Регилон (Эмерсон, 81), Алли (Сон Хын Мин, 60), Уинкс, Скипп (Хейбьерг, 69), Ло Чельсо, Хиль (Лукас Моура, 60), Скарлетт (Кейн, 59).

"Мура": Обрадович, Коус (Мандич, 75), Марушко, Горенц, Карничник, Штурм, Козар, Лорбек (Ouro, 75), Хорват (Лотрич, 75), Мароша (Ципот, 85), Мулахусейнович (Шкофлек, 63).

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