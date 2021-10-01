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Наставник "Локомотива" Марко Николич прокомментировал поражение от "Лацио" (0:2) в Лиге Европы.

"Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Однако у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.

Сегодня у нас не так много здоровых футболистов, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что нужно сохранить свежими пару футболистов. Нужно было думать и о следующей игре, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека.

В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этой игре могли пропустить и больше", - приводит слова Николича "Матч ТВ".

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