Кейн - третий футболист, сделавший хет-трик в трех еврокубках

Фото: твиттер Кейна

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился тремя голами в игре Лиги конференций против "Муры" (5:1).

Отметим, что Кейн стал первым футболистом в истории турнира, который оформил хет-трик.

Как сообщает OptaJoe, Кейн также стал третьим футболистом в истории, сделавшим хет-трик в матчах трех разных крупных еврокубковых турниров. Ранее это делали Юпп Хайнкес и Герд Мюллер.

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