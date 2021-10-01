Два клуба АПЛ поборются за Мане

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Вингер "Ливерпуля" Садио Мане может покинуть клуб.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 29-летнего сенегальца заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отметим, что контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 и "Ливерпуль" пока не может договориться с ним о продлении соглашения.

Трансферная стоимость Мане оценивается в 85 миллионов евро. В этом сезоне на счету Мане четыре гола в 8 играх.

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