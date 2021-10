Роналду играет в щитках с собственным изображением

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Во время игры между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" в кадр попали щитки нападающего Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что на щитках изображен сам Роналду, а также португальский флаг.

Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19