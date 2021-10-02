Роналду играет в щитках с собственным изображением

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Роналду играет в щитках с собственным изображением Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Во время игры между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" в кадр попали щитки нападающего Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что на щитках изображен сам Роналду, а также португальский флаг.

В матче с "Эвертоном" Роналду вышел на поле на 57-й минуте, однако не смог отметиться результативными действиями.

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