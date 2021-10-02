Официально: Игнашевич - новый тренер "Балтики"

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Официально: Игнашевич - новый тренер "Балтики" Фото: инстаграм Сергея Игнашевича

Сергей Игнашевич стал новым тренером "Балтики".

Как сообщает телеграм-канал клуба, Игнашевич подписал контракт до лета 2023 года. Напомним, что ранее команду тренировал Евгений Калешин.

После 14 туров "Балтика" идет в ФНЛ на 13-м месте, имея в активе 17 очков.

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