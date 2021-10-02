Клопп определился с будущим Джонса

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Клопп определился с будущим ДжонсаФото: инстаграм Джонса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слухи о том, что хавбек Кертис Джонс будет отправлен в аренду.

"Люди сто раз спрашивали меня: "Может ли он уйти в аренду? Как насчет того, чтобы поехать туда, чтобы получить больше игровой практики?"

Нет, пусть он будет здесь", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

20-летний англичанин является воспитанником мерсисайдцев. За основную команду он дебютировал в 2019 году.

В этом сезоне Джон принял участие в пяти матчах, забил один гол и отдал два ассиста.

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