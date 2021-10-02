Клопп определился с будущим Джонса
Фото: инстаграм Джонса
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слухи о том, что хавбек Кертис Джонс будет отправлен в аренду.
"Люди сто раз спрашивали меня: "Может ли он уйти в аренду? Как насчет того, чтобы поехать туда, чтобы получить больше игровой практики?"
Нет, пусть он будет здесь", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
20-летний англичанин является воспитанником мерсисайдцев. За основную команду он дебютировал в 2019 году.
В этом сезоне Джон принял участие в пяти матчах, забил один гол и отдал два ассиста.
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|3
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|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18