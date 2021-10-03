Защитник ЦСКА Магнуссон вернулся в строй
Фото: инстаграм Магнуссона
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил о своем восстановлении после повреждения.
"Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию фанатов. Надеюсь, этот момент близок, однако впереди ещё много работы", - написал игрок в инстаграме.
Последний раз 28-летний исландец выходил на поле 4 апреля текущего года.
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