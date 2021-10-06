Чакыр избежал наказания за ошибку в матче "Милан" - "Атлетико"

Фото: инстаграм Чакыра

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр обслужит игру квалификации ЧМ-2022 между сборными Германии и Румынии.

Как сообщает Football Italia, Чакыр избежал наказания за ошибку в игре Лиги Чемпионов "Милан" - "Атлетико". Напомним, что арбитр назначил пенальти в ворота "россонери" за попадание мяча в руку Пьера Калулу, однако перед этим рукой сыграл футболист "матрасников" Тома Лемар.

Однако УЕФА наказал видеоассистента Абдулкадира Битигена, которого обвинили в допущении ошибки.

Поединок между Германией и Румынией пройдет 8 октября в 19:45 (мск).

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