Сульшер определился с будущим ван де Бека

Фото: инстаграм ван де Бека

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек, вероятно, не покинет клуб до конца сезона.

По сведениям ESPN, наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер понимает, что игрок будет просить об уходе, но тренер хочет сохранить состав в текущем виде до лета.

Сульшер не хочет, чтобы на группу основных футболистов легла чрезмерная нагрузка, как было в прошлом сезоне. Кроме того, он обещал предоставлять игровую практику всем игрокам.

В этом сезоне ван де Бек принял участие в трех матчах.

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