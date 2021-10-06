Максим Калиниченко признался в участии в договорных матчах

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Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко признался в том, что принимал участие в договорных матчах.

"Я принимал участие в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут футболист соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, голкипер только глазами провел…

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что голкиперу соперников тоже ничего не сказали, и тот тащит все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил. Однако нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу игры, нервничают все, включая арбитров, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место…

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги!" - и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".

В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда…Ну и премиальных, естественно, никто за этот "матч" не предлагал", - написал Калиниченко в телеграме.

Стоит отметить, что под описание подходит игра между "Днепром" и "Николаевым" (2:1), которая состоялась 31 мая 1999 года. Калиниченко выступал за "Днепр" с 1996 по 2000 год.

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