Максим Калиниченко признался в участии в договорных матчах
Фото твиттер Sport.ua
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко признался в том, что принимал участие в договорных матчах.
"Я принимал участие в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.
Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут футболист соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, голкипер только глазами провел…
У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что голкиперу соперников тоже ничего не сказали, и тот тащит все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил. Однако нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу игры, нервничают все, включая арбитров, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место…
Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги!" - и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".
В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда…Ну и премиальных, естественно, никто за этот "матч" не предлагал", - написал Калиниченко в телеграме.
Стоит отметить, что под описание подходит игра между "Днепром" и "Николаевым" (2:1), которая состоялась 31 мая 1999 года. Калиниченко выступал за "Днепр" с 1996 по 2000 год.
Читайте также: Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Миранчуков отреагировал на отставку Николича из "Локомотива"
-
Максим Калиниченко признался в участии в договорных матчах
-
Сульшер определился с будущим ван де Бека
-
Чакыр избежал наказания за ошибку в матче "Милан" - "Атлетико"
-
Лассина Траоре может пропустить год из-за травмы
-
1
Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее
-
"Барселона" занимает продлением контрактов нескольких основных футболистов
-
Капелло не верит в перспективы "Ювентуса" на скудетто
-
Легенда норвежского футбола высказался о будущем Холанда
-
Капелло недоволен отношением Доннаруммы по отношению к "Милану"
-
1
Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
-
Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖ
-
Тедеско может возглавить клуб из Бельгии
-
"Интер" ведет переговоры с Бареллой о новом контракте
-
"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси"
-
"Реал" открыт к продаже Асенсио
-
1
Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны"
-
Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции
-
"Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича
-
"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13