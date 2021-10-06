Глушаков не поможет сборной России в ближайших матчах

Теги россияденис глушаковтравмы

Глушаков не поможет сборной России в ближайших матчах Фото: инстаграм Глушакова

Хавбек "Химок" Денис Глушаков, судя по всему, пропустит игры отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", игрок из-за травмы покинет расположение сборной России.

Матчи против Словакии и Словении пройдут 8 и 11 октября соответственно.

В этом сезоне на счету Глушакова 6 голов в 11 матчах.

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