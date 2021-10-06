Игрок "Барселоны" Гави - самый молодой дебютант в истории сборной Испании

Фото: инстаграм Гави

Хавбек "Барселоны" Гави появится в стартовом составе сборной Испании на полуфинал Лиги Наций против Италии.

Как сообщает Goal.com, Гави станет самым молодым футболистом (17 лет и 62 дня) в истории сборной Испании. Он побил рекорд Анхеля Зубиете (17 лет и 9 месяцев), который был установлен в 1936 году.

Напомним, что 17-летний Гави дебютировал за основную команду "Барсы" в конце августа этого года.

Поединок между Италией и Испанией состоится сегодня в 21:45 (мск).

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