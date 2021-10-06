Испанский журналист анонсировал важный трансфер для "Барселоны"

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

Испанский журналист Ориоль Доменек поделился информацией о планах "Барселоны" на зимнее трансферное окно.

Журналист сообщил, что в январе "Барса" подпишет важного атакующего игрока.

Ранее СМИ связывали с каталонцами Дани Ольмо и Рахима Стерлинга. Напомним, что "РБ Лейпциг" летом требовал за Ольмо 70 миллионов евро.

Что касается Стерлинга, то вингер "Манчестер Сити" может перебраться в "Барсу" на правах аренды.

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