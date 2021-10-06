Линекер оценил работу Кумана в "Барселоне"
Фото: твиттер Рональда Кумана
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о работе наставника "Барселоны" Рональда Кумана.
"Не знаю! Мне кажется, это очень трудная работа, он попал в "Барселону" в худший для любого тренера момент. Я смотрю все игры этой команды, считаю ее своим вторым клубом - после "Лестера". Я всегда смотрю матчи, и в последние годы думал о том, что же будет с командой, если уйдет Месси. И ответ у нас перед глазами", - приводит слова Линекера Marca.
После 8 туров "Барса" идет в Ла Лиге на девятом месте. В Лиге Чемпионов каталонцы занимают в группе последнее место.
Читайте также: Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций
-
Болельщики в Милане освистывают Доннарумму во время матча Италии с Испанией
-
Глушаков прокомментировал покидание расположения сборной России
-
Окружение Мбаппе хочет, чтобы игрок остался в ПСЖ
-
"Барселона" определилась с трансферным бюджетом на зиму
-
Карпин вызвал в сборную России замену для травмированного Глушакова
-
Линекер оценил работу Кумана в "Барселоне"
-
Испанский журналист анонсировал важный трансфер для "Барселоны"
-
Почеттино высказался о Месси
-
Игрок "Барселоны" Гави - самый молодой дебютант в истории сборной Испании
-
Глушаков не поможет сборной России в ближайших матчах
-
Агент Миранчуков отреагировал на отставку Николича из "Локомотива"
-
Максим Калиниченко признался в участии в договорных матчах
-
Сульшер определился с будущим ван де Бека
-
Чакыр избежал наказания за ошибку в матче "Милан" - "Атлетико"
-
Лассина Траоре может пропустить год из-за травмы
-
1
Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее
-
"Барселона" занимает продлением контрактов нескольких основных футболистов
-
Капелло не верит в перспективы "Ювентуса" на скудетто
-
Легенда норвежского футбола высказался о будущем Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14