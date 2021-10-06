Линекер оценил работу Кумана в "Барселоне"

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Линекер оценил работу Кумана в "Барселоне" Фото: твиттер Рональда Кумана

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о работе наставника "Барселоны" Рональда Кумана.

"Не знаю! Мне кажется, это очень трудная работа, он попал в "Барселону" в худший для любого тренера момент. Я смотрю все игры этой команды, считаю ее своим вторым клубом - после "Лестера". Я всегда смотрю матчи, и в последние годы думал о том, что же будет с командой, если уйдет Месси. И ответ у нас перед глазами", - приводит слова Линекера Marca.

После 8 туров "Барса" идет в Ла Лиге на девятом месте. В Лиге Чемпионов каталонцы занимают в группе последнее место.

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